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Оззи Осборн раскритиковал татуировки на лицах 

News.ru 1 час назад
Оззи Осборн раскритиковал татуировки на лицах
Фото: globallookpress.com
Британский музыкант Оззи Осборн, известный как фронтмен группы Black Sabbath, высказался против татуировок, которые люди делают лице. Он заявил, что никогда бы не согласился на такую.
Осборн обсудил свои нательные рисунки в эфире радиостанции SiriusXM, передаёт NME. Он напомнил, что забил себе руки, ноги и грудь. Однако он оказался категорически против чернил на лице.

Я бы так никогда не сделал. Всё, что выше воротника, надо прекратить. Честно говоря, люди так выглядят испачканными, — сказал артист.

Певец также отметил, что не планирует делать себе новые татуировки, потому что уже «слишком стар» для этого. Он сослался на то, что с возрастом ложиться под иглу с чернилами становится всё больнее.
Когда я начал забивать себе руку, то подумал, что пора завязывать. Мне тогда было около 50, и мне пришла мысль: «Какого чёрта ты делаешь?» А когда дело дошло до локтя, я подумал: «Зачем тебе это? За каким чёртом ты платишь этому упырю за это?», — сказал Осборн.
Как писал NEWS.ru, началось производство биографического фильма, рассказывающего об отношениях британского музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон. Картина расскажет о череде событий, которая привела к их женитьбе, и о том, как они жили в браке.
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Шоу-бизнес , Оззи Осборн
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