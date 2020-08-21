Оззи Осборн раскритиковал татуировки на лицах 

Британский музыкант Оззи Осборн , известный как фронтмен группы Black Sabbath, высказался против татуировок, которые люди делают лице. Он заявил, что никогда бы не согласился на такую.

Осборн обсудил свои нательные рисунки в эфире радиостанции SiriusXM, передаёт NME. Он напомнил, что забил себе руки, ноги и грудь. Однако он оказался категорически против чернил на лице.

Я бы так никогда не сделал. Всё, что выше воротника, надо прекратить. Честно говоря, люди так выглядят испачканными, — сказал артист.

Певец также отметил, что не планирует делать себе новые татуировки, потому что уже «слишком стар» для этого. Он сослался на то, что с возрастом ложиться под иглу с чернилами становится всё больнее.

Когда я начал забивать себе руку, то подумал, что пора завязывать. Мне тогда было около 50, и мне пришла мысль: «Какого чёрта ты делаешь?» А когда дело дошло до локтя, я подумал: «Зачем тебе это? За каким чёртом ты платишь этому упырю за это?», — сказал Осборн.

Как писал NEWS.ru, началось производство биографического фильма, рассказывающего об отношениях британского музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон. Картина расскажет о череде событий, которая привела к их женитьбе, и о том, как они жили в браке.