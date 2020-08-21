Неизвестные избили сына Елены Ксенофонтовой

«От всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довел его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат); врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы», — написала Ксенофонтова.