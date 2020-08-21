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Неизвестные избили сына актрисы Елены Ксенофонтовой 

Teleprogramma.pro и ещё 3 1 час назад
Неизвестные избили сына Елены Ксенофонтовой
Фото: Instagram
Актриса Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня», рассказала в своем Instagram, что пару недель назад нетрезвые незнакомцы напали на ее сына. Били ногами прямо у перехода, в результате чего у парня оказался сломан нос в двух местах, и случилось сотрясение мозга.

«От всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довел его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат); врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы», — написала Ксенофонтова.

Также актриса отметила, что хулиганов ищет полиция, и она надеется, что их найдут.
Недавно стало известно, что Ксенофонтова завершила долгое судебное разбирательство. После четырех лет она наконец-то выиграла суд против бывшего гражданского мужа Александра Рыжих. С ним прожила девять лет и в 2016-м году родила дочь. Но потом экс-возлюбленный подал иск на актрису, обвинив ее в нанесении побоев. Решение суда Елене удалось оспорить.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Рыжих , Елена Ксенофонтова
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