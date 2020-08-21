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Лоза побывал в Крыму и описал «реальное положение дел» на полуострове 

Lenta.ru 1 час назад
Лоза описал «реальное положение дел» в Крыму
Фото: РИА Новости
Российский певец Юрий Лоза побывал в Крыму и описал ситуацию на полуострове. Своими впечатлениями от поездки он поделился на странице в Facebook.

«Крым пока еще — регион, что называется, на вырост. То есть, амбиции слегка великоваты для реального положения дел. Но если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно», — заявил артист.

По его словам, республике крайне необходимы «влюбленные в свой край специалисты», так как в настоящее время большинство местных жителей ориентированы на «быстрое зарабатывание денег» и не думают о перспективах. Кроме того, считает Лоза, регион нуждается в запасе свободных средств.

«Сам себя Крым прокормить и обеспечить всем необходимым пока не может, а все, что отпускается из федерального бюджета, тут же расходуется на затыкание дыр, обслуживание неотложных нужд или разлетается непонятно куда», — пояснил певец, подчеркнув, что все же при этом «позитивная движуха налицо».

19 августа сообщалось, что российский певец Дима Билан побывал на гастролях в Крыму и возмутился количеством мусора в Черном море. Под рядом снимков, размещенным в соцсетях, он также написал, что в шоке от того, насколько разным и красивым может быть Крым.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Дима Билан , Республика Крым
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