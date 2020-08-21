Лоза описал «реальное положение дел» в Крыму

«Сам себя Крым прокормить и обеспечить всем необходимым пока не может, а все, что отпускается из федерального бюджета, тут же расходуется на затыкание дыр, обслуживание неотложных нужд или разлетается непонятно куда», — пояснил певец, подчеркнув, что все же при этом «позитивная движуха налицо».