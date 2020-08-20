Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Вырыл две могилы»: Солистку группы «Рефлекс» Ирину Нельсон грозит убить неизвестный 

Экспресс газета и ещё 1 7 минут назад
«Вырыл две могилы»: солистку «Рефлекса» хотят убить
Фото: @irinanelson
48-летняя солистка группы «Reflex» Ирина Нельсон вынуждена была обратиться в полицию, опасаясь за свою жизнь. Артистка пожаловалась, что ей и ее мужу Вячеславу Тюрину стали приходить письма с угрозами, автор которых прямым текстом заявляет, что собирается убить супругов.
Как рассказал адвокат Нельсон, неизвестный буквально забрасывает исполнительницу хитов «Сойти с ума» и «Падали звезды» емейлами шокирующего содержания. В тексте он заявляет, что «три дня назад вырыл в МО две могилы»: для Ирины и Вячеслава и только ждет повода с ними расправится.
Злоумышленник требует от артистки выплатить ему 850 тысяч рублей, а в случае отказа, по его словам, отправит солистку группы «Reflex» в рай.
Знаменитость решила не искушать судьбу и попросила помощи у адвоката и полиции. Юрист, изучив письма, полагает, что угрозы певице шлет не обиженный фанат, а какой-то психически нездоровый человек, которого нужно найти и изолировать от общества в специализированной клинике. Теперь поисками неизвестного займутся правоохранители, передает Telegram-канал Mash.
Экспресс газета: последние новости
Валентину Легкоступову кремировали Валентину Легкоступову кремировали «Только я и природа»: Каменских снялась голой на лугу «Только я и природа»: Каменских снялась голой на лугу «Шептались за баней»: Водонаева рассказала об отношениях с Собчак на шоу «Дом-2» «Шептались за баней»: Водонаева рассказала об отношениях с Собчак на шоу «Дом-2»
Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Нельсон , Вячеслав Тюрин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Смысл рисунка да Винчи раскрыли спустя 500 лет
Смысл рисунка да Винчи раскрыли спустя 500 лет
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение