«Вырыл две могилы»: солистку «Рефлекса» хотят убить

48-летняя солистка группы «Reflex» Ирина Нельсон вынуждена была обратиться в полицию, опасаясь за свою жизнь. Артистка пожаловалась, что ей и ее мужу Вячеславу Тюрину стали приходить письма с угрозами, автор которых прямым текстом заявляет, что собирается убить супругов.

Как рассказал адвокат Нельсон, неизвестный буквально забрасывает исполнительницу хитов «Сойти с ума» и «Падали звезды» емейлами шокирующего содержания. В тексте он заявляет, что «три дня назад вырыл в МО две могилы»: для Ирины и Вячеслава и только ждет повода с ними расправится.

Злоумышленник требует от артистки выплатить ему 850 тысяч рублей, а в случае отказа, по его словам, отправит солистку группы «Reflex» в рай.

Знаменитость решила не искушать судьбу и попросила помощи у адвоката и полиции. Юрист, изучив письма, полагает, что угрозы певице шлет не обиженный фанат, а какой-то психически нездоровый человек, которого нужно найти и изолировать от общества в специализированной клинике. Теперь поисками неизвестного займутся правоохранители, передает Telegram-канал Mash.