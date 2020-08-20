Жена Ефремова рассказала о нанесенных ему побоях 

Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в Пресненском суде Москвы рассказала о том, что ее мужу не раз наносили побои.

По ее словам, однажды он пришел домой со сломанным ребром, а в другой раз — с гематомой на лице.

«Для моего мужа главное — это реакция публики на него. Он мог провоцировать ее, а потому мог и по морде получать от людей. Бывало такое», — цитирует Кругликову ТАСС.

Также прокурор зачитала документы, из которых следовало, что после первых следственных действий Ефремов поехал не домой, а к другой женщине, которая дважды вызывала ему скорую. Адрес женщины не был знаком жене артиста.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.