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Белоруссия в огне. Главное

«Конченые м****и»: Лолита разнесла журналистов 

Павел Тиунов 1 час назад
«Конченые м****и»: Лолита разнесла журналистов
Фото: ТАСС
Лолита Милявская жёстко отчитала журналистов, которые распространили информацию о том, что певицы находится на грани инфаркта. Артистка на своей странице в Instagram заявила, что сотрудникам СМИ лучше писать, что «Милявская их переживёт».
Певица пояснила, что поводом для распространения слухов о якобы перенесенном инфаркте стало ее выступление в театре «Модерн». Артистка имела неосторожность сказать, что у нее от уважения к театру, к труппе и к режиссеру «чуть не остановилось сердце». СМИ расценили высказывание артистки, как жалобу на здоровье.
Лолита призналась, что долгое время не могла понять, почему ее состоянием активно интересуются друзья, пока не поняла, в чем дело.

«Сколько осталось журналистов вообще?.) Скажу, человек 5. Остальное — Помойка, которой главное «сенсация». Конченые М***ки», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Людям, которые «называют себя журналистами и не могут писать о ситуации в Хабаровске или Белоруссии», Милявская посоветовала писать о том, что она всех переживет.

«Не дождетесь», — резюмировала она.

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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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