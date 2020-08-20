«Конченые м****и»: Лолита разнесла журналистов 

Лолита Милявская жёстко отчитала журналистов, которые распространили информацию о том, что певицы находится на грани инфаркта. Артистка на своей странице в Instagram заявила, что сотрудникам СМИ лучше писать, что «Милявская их переживёт».

Певица пояснила, что поводом для распространения слухов о якобы перенесенном инфаркте стало ее выступление в театре «Модерн». Артистка имела неосторожность сказать, что у нее от уважения к театру, к труппе и к режиссеру «чуть не остановилось сердце». СМИ расценили высказывание артистки, как жалобу на здоровье.

Лолита призналась, что долгое время не могла понять, почему ее состоянием активно интересуются друзья, пока не поняла, в чем дело.

«Сколько осталось журналистов вообще?.) Скажу, человек 5. Остальное — Помойка, которой главное «сенсация». Конченые М***ки», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Людям, которые «называют себя журналистами и не могут писать о ситуации в Хабаровске или Белоруссии», Милявская посоветовала писать о том, что она всех переживет.