Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео 

Один из самых известных дизайнеров в России Артемий Лебедев дал собственную оценку главному памятнику Великой отечественной войне, находящемуся на Мамаевом кургане — "Родина-мать зовет". Лебедев назвал статую "уродской".

"Мало того, что она просто на вид уродская и что это старческий маразм какой-то позднесоветский, который отвечал за то, чтобы ее туда поставить. Я там был внутри, вылезал у нее из головы, оттуда вид хороший. Это единственное, наверное может быть, чем она хороша", — так дизайнер прокомментировал на своем Youtube-канале новость о том, что жители Волгограда недовольны новым освещением памятника.