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Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео 

Вадим Дроздов 57 минут назад
Один из самых известных дизайнеров в России Артемий Лебедев дал собственную оценку главному памятнику Великой отечественной войне, находящемуся на Мамаевом кургане — "Родина-мать зовет". Лебедев назвал статую "уродской".
"Мало того, что она просто на вид уродская и что это старческий маразм какой-то позднесоветский, который отвечал за то, чтобы ее туда поставить. Я там был внутри, вылезал у нее из головы, оттуда вид хороший. Это единственное, наверное может быть, чем она хороша", — так дизайнер прокомментировал на своем Youtube-канале новость о том, что жители Волгограда недовольны новым освещением памятника.
Шоу-бизнес , Видео , Артемий Лебедев
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