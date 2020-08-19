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«Мы все останемся без секса»: Лолита предупредила борцов с харассментом 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
«Мы все останемся без секса»
Фото: РИА Новости
Звезда российской эстрады Лолита относится с долей иронии к движению #MeToo и видит в нём некую гипертрофированность. Однако считает, что вскоре «всё должно прийти в норму».

Мне кажется, что всё настолько гипертрофировано, что у меня уже вызывает улыбку. Но если бы не было так грустно с тем же харассментом. Я уже сказала как-то, что с такой борьбой с харассментом мы все останемся без секса, — отметила исполнительница в интервью NEWS.ru.

Артистка также констатировала, что современное общество наполнено стереотипами относительно женщин и связанными с этим моделями поведения. Однако она не отсчитает, что творчество будет способствовать решению проблемы. По её мнению, здесь имеет куда большее значение вопрос личного восприятия.

Общество открыто говорит, что у женщины есть срок годности. С определённого момента, если у неё есть деньги, её рассматривают как средство передвижения по жизни. Если это описано классиками более ста лет назад, и проблема никуда не исчезла, значит она не исчезнет. Здесь вопрос личного восприятия. ​ Всё зависит от тебя, если я не обращаю на это внимание, то для меня этой проблемы не существует, — пояснила исполнительница.

В июле в российских соцсетях поднялась волна #MeToo. Представители медиасферы начали рассказывать, как стали жертвами домогательств и даже изнасилований со стороны коллег по цеху. Обвинения выдвигались, в том числе, в адрес ведущего «Дождя» Павла Лобкова и спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. Позже обвинения в харассменте перекинулись на игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского, а также на тренеров ЧГК-комьюнити. Волна #MeToo не обошла стороной и актёра Гошу Куценко, писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Другое , Михаил Скипский , Павел Никулин , Павел Лобков , Гоша Куценко
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