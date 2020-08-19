Звезда российской эстрады Лолита относится с долей иронии к движению #MeToo и видит в нём некую гипертрофированность. Однако считает, что вскоре «всё должно прийти в норму».

Мне кажется, что всё настолько гипертрофировано, что у меня уже вызывает улыбку. Но если бы не было так грустно с тем же харассментом. Я уже сказала как-то, что с такой борьбой с харассментом мы все останемся без секса, — отметила исполнительница в интервью NEWS.ru.

Артистка также констатировала, что современное общество наполнено стереотипами относительно женщин и связанными с этим моделями поведения. Однако она не отсчитает, что творчество будет способствовать решению проблемы. По её мнению, здесь имеет куда большее значение вопрос личного восприятия.

Общество открыто говорит, что у женщины есть срок годности. С определённого момента, если у неё есть деньги, её рассматривают как средство передвижения по жизни. Если это описано классиками более ста лет назад, и проблема никуда не исчезла, значит она не исчезнет. Здесь вопрос личного восприятия. ​ Всё зависит от тебя, если я не обращаю на это внимание, то для меня этой проблемы не существует, — пояснила исполнительница.