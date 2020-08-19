Алибасов ударился в черную магию

В спальне продюсера группы «НА-НА» Бари Алибасова
была найдена кукла вуду, заряженная на смерть, сообщает
РЕН ТВ.
Похоже, что ритуал был направлен против музыкального деятеля.
Подозрительная кукла, связанная из красных нитей, лежала под матрасом в спальне Алибасова, ей нашли во время генеральной уборки. Рядом с ритуальным атрибутом, исколотым иголками, находилась фотография продюсера, измазанная воском.
Колдовские аксессуары могли появиться в комнате музыкального деятеля еще два года назад, заявил журналистам пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин.
«Возможно, кукла заряжена на смерть», - добавил он.
Планируется, что в ближайшее время квартиру продюсера посетят специалисты, чтобы очистить его жильё от последствий колдовского ритуала.
В июне прошлого года, как сообщал «Рамблер», Бари Алибасов угодил в больницу, выпив средство для чистки труб «Крот». В результате продюсер получил сильные ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка. В СМИ до сих пор ходят слухи, что инцидент был подстроен для повышения уровня популярности Алибасова.