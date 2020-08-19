Алибасов ударился в черную магию

В спальне продюсера группы «НА-НА» Бари Алибасова была найдена кукла вуду, заряженная на смерть, сообщает РЕН ТВ.

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Похоже, что ритуал был направлен против музыкального деятеля.

Подозрительная кукла, связанная из красных нитей, лежала под матрасом в спальне Алибасова, ей нашли во время генеральной уборки. Рядом с ритуальным атрибутом, исколотым иголками, находилась фотография продюсера, измазанная воском.

Колдовские аксессуары могли появиться в комнате музыкального деятеля еще два года назад, заявил журналистам пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин.

«Возможно, кукла заряжена на смерть», - добавил он.

Планируется, что в ближайшее время квартиру продюсера посетят специалисты, чтобы очистить его жильё от последствий колдовского ритуала.