Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Опубликовано видео возмущения Билана грязным морем в Крыму 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
Посетивший Крым с гастролями Дима Билан был крайне возмущен количеством мусора, плавающем в Черном море. Во время своей прогулки на яхте у черноморского побережья певец, заметивший пластиковый мусор в воде, прыгнул за борт. После чего он вытащил из воды упаковку от мороженного.
Все происходящее было снято на камеру, запись артист выложил в своем Instagram-аккаунте.

«За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага», — подписал ролик Билан.

Шоу-бизнес , Видео , Дима Билан , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
Видео
Грязное Черное море в Крыму возмутило Билана
00:22
Грязное Черное море в Крыму возмутило Билана
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение