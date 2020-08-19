Грязное Черное море в Крыму возмутило Билана

Посетивший Крым с гастролями Дима Билан был крайне возмущен количеством мусора, плавающем в Черном море. Во время своей прогулки на яхте у черноморского побережья певец, заметивший пластиковый мусор в воде, прыгнул за борт. После чего он вытащил из воды упаковку от мороженного.
Все происходящее было снято на камеру, запись артист выложил в своем Instagram-аккаунте.
«За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага», — подписал ролик Билан.