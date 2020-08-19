«К сожалению, у нас в стране, в нашем шоу-бизнесе так и бывает — максимальную популярность люди приобретают после смерти, после каких-то скандальных подробностей из личной жизни, а никак не из-за творчества. Здесь к бабке не ходи. Пока ты там сидишь, ковыряешься, поешь какие-то песни — это нафиг никому не нужно. А умерла, еще и муж алкоголик, еще и головой стукнулась в ванной и упала — это уже вызывает интерес»