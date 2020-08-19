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Валентине Легкоступовой пророчили будущее Юлии Началовой 

Popcake.tv 1 час назад
Новости вокруг смерти Валентины Легкоступовой продолжают будоржить российский шоу-бизнес. Певица уже больше недели главная героиня, всех СМИ. И, к сожалению, в этом и есть вся трагедия ситуация. Поп-легенда смогла вернуть себе известность, только после ухода из жизни. Эту точку зрения в эфире одного из центральных ток-шоу высказала Дана Борисова. Телеведущая считает, что Валентине Легкоступовой напророчили будущее Юлии Началовой:

«К сожалению, у нас в стране, в нашем шоу-бизнесе так и бывает — максимальную популярность люди приобретают после смерти, после каких-то скандальных подробностей из личной жизни, а никак не из-за творчества. Здесь к бабке не ходи. Пока ты там сидишь, ковыряешься, поешь какие-то песни — это нафиг никому не нужно. А умерла, еще и муж алкоголик, еще и головой стукнулась в ванной и упала — это уже вызывает интерес»

Несмотря на грубость формулировки с этим сложно не согласится. Песня «Ягода-Малина» уже несколько дней не покидает ведущие позиции стриминговых сервисов. Ранее Popcake, Лолита Милявская рассказала, как пережила смерть подруги:

Когда мы начинали дуэт Кабаре-Академия она была номером один и собирала стадионы, она так всегда тепло к нам относилась, хотя была большой звездой. Это невозможно забыть, мы были подругами, и когда я узнала о случившемся, не смогла сдержать слёз» — едва не плача рассказала Лолита

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Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Дана Борисова
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