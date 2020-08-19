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Никита Михалков снова стал дедушкой 

Слово и Дело и ещё 7 2 часа назад
Никита Михалков снова стал дедушкой
Фото: РИА Новости
Ребенка актера и режиссера Артема Михалкова назвали Александром. Во второй раз ставший отцом сын известного деятеля кино Никиты Михалкова не любит выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь, что в значительной степени усилило эффект неожиданности от новости.
Как рассказал счастливый отец в передаче "Судьба человека", маленький Александр родился три месяца назад. У младшего сына Михалкова уже есть дочь Наталья, которую ему подарила бывшая супруга. С ней актер прожил в браке 13 лет.
Сам Никита Михалков дважды был женат — большая семья режиссера насчитывает сына Степана от первого брака, а также дочерей Анну и Надежду и сына Артема от второго брака. Родившийся Александр стал десятым внуком именитого режиссера.
Во время передачи на "России-1" Артем Михалков рассказал и о том, каково это — иметь знаменитого родителя. По его словам, Никита Михалков практически все время занят делами, в связи с чем крайне редко бывает дома.
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Шоу-бизнес , Другое , Артем Михалков , Никита Михалков
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