Звезда «Дома-2» Скалон показала фото после избиения

Несколько дней назад стало известно, что в ночь с 15 на 16 августа 22-летнюю Екатерину Скалон экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки проекта «Дом-2». У девушки диагностировали гематомы на лице, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.

Наконец, после нескольких дней молчания девушка вышла на связь и показала свое фото после избиения. На лице Скалон несколько синяков и ссадин. Пока что Екатерина так и не рассказала подробности произошедшего, но при этом намекнула, кто именно ее так сильно избил.

«Главное, сходить вовремя в храм и помолиться. Тогда не считается», — подписала кадр Екатерина.