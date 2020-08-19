Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Звезда «Дома-2» Екатерина Скалон показала фото после избиения 

Экспресс газета 2 часа назад
Звезда «Дома-2» Скалон показала фото после избиения
Фото: Instagram
Несколько дней назад стало известно, что в ночь с 15 на 16 августа 22-летнюю Екатерину Скалон экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки проекта «Дом-2». У девушки диагностировали гематомы на лице, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.
Наконец, после нескольких дней молчания девушка вышла на связь и показала свое фото после избиения. На лице Скалон несколько синяков и ссадин. Пока что Екатерина так и не рассказала подробности произошедшего, но при этом намекнула, кто именно ее так сильно избил.
«Главное, сходить вовремя в храм и помолиться. Тогда не считается», — подписала кадр Екатерина.
Поклонники сразу же сделали вывод, что Скалон имеет в виду бывшего участника проекта Владислава Иванова, с котором какое-то время встречалась. На днях он снял видео, как идет в сторону храма. Пока что 22-летняя девушка не делится деталями произошедшего, а пользователи призывают ее написать заявление в полицию.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Экспресс газета: последние новости
«Только я и природа»: Каменских снялась голой на лугу «Только я и природа»: Каменских снялась голой на лугу «Шептались за баней»: Водонаева рассказала об отношениях с Собчак на шоу «Дом-2» «Шептались за баней»: Водонаева рассказала об отношениях с Собчак на шоу «Дом-2» Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Владислав Иванов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Видео
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение