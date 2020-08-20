Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Будет халтура»: Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Фото: РИА Новости
Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал появление певицы Лолиты Милявской в труппе театра "Модерн".
Ранее художественный руководитель театра Юрий Грымов сообщил, что артистка сыграет роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле "Женитьба".

"Думаю, это будет халтура", — сказал он в комментарии "Собеседнику".

По мнению Соседова, участие Лолиты в постановках будет "унижением великой литературы и театра".

"Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. Да, она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не ее", — заключил критик.

Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Последние новости
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Кто оказался самым обеспеченным силовиком Кто оказался самым обеспеченным силовиком
Шоу-бизнес , Юрий Грымов , Сергей Соседов , Лолита Милявская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение