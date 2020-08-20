Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал появление певицы Лолиты Милявской в труппе театра "Модерн".
Ранее художественный руководитель театра Юрий Грымов сообщил, что артистка сыграет роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле "Женитьба".
"Думаю, это будет халтура", — сказал он в комментарии "Собеседнику".
По мнению Соседова, участие Лолиты в постановках будет "унижением великой литературы и театра".
"Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. Да, она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не ее", — заключил критик.