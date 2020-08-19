Шаляпин назвал сумму для комфортной жизни в Москве

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что в столице живут люди самого разного уровня и с разными запросами.

«Сегодня даже народные артисты не живут на миллионы, а, например, тиктокеры, которые научились разговаривать только недавно, уже зарабатывают и тратят миллионы. Знаю, что у некоторых людей есть миллионы на счетах, но они живут скромно — на сто тысяч рублей в месяц».

Прохор Шаляпин Как отметил певец, он способен прожить и на 50 тысяч рублей в месяц.

«Но на них существовать непросто. Если честно, то я не считаю, сколько трачу в месяц. Покупаю, что мне нужно. Ем, что хочу. Я люблю тратить деньги. Для комфортной жизни человеку надо в Москве 200-300 тысяч рублей в месяц. Если своя квартира есть, конечно. А если нет своей квартиры, то больше. В провинции 150 тысяч рублей за глаза хватит. Без трат на рестораны. А можно и 10 миллионов потратить. У людей сегодня много трат, без которых можно обойтись», — добавил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо полтора миллиона рублей в месяц для безбедной жизни. А вот певица Азиза способна прожить и на 300 тысяч рублей за этот же срок.