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«Люблю тратить деньги»: Шаляпин озвучил сумму, которая нужна человеку для жизни в Москве 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
Шаляпин назвал сумму для комфортной жизни в Москве
Фото: Instagram
Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что в столице живут люди самого разного уровня и с разными запросами.

«Сегодня даже народные артисты не живут на миллионы, а, например, тиктокеры, которые научились разговаривать только недавно, уже зарабатывают и тратят миллионы. Знаю, что у некоторых людей есть миллионы на счетах, но они живут скромно — на сто тысяч рублей в месяц».

Прохор Шаляпин Как отметил певец, он способен прожить и на 50 тысяч рублей в месяц.

«Но на них существовать непросто. Если честно, то я не считаю, сколько трачу в месяц. Покупаю, что мне нужно. Ем, что хочу. Я люблю тратить деньги. Для комфортной жизни человеку надо в Москве 200-300 тысяч рублей в месяц. Если своя квартира есть, конечно. А если нет своей квартиры, то больше. В провинции 150 тысяч рублей за глаза хватит. Без трат на рестораны. А можно и 10 миллионов потратить. У людей сегодня много трат, без которых можно обойтись», — добавил он.

Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц
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Шоу-бизнес , Москва
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