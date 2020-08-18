Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Волнующаяся Лолита находится в предынфарктном состоянии 

penzainform.ru 1 час назад
Лолита оказалась в предынфарктном состоянии
Фото: Instagram
Театр "Модерн" одним из первых в Москве открыл новый сезон. Поскольку, как известно, в России зритель идет "на актеров", то худрук театра Юрий Грымов пригласил в труппу звезд — музыкантов Вячеслава Петкуна и Лолиту. С "певицей без комплексов" за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".

"Чувствую себя последним дерьмом, не владеющим профессий, потому что актриса я **** (плохая — Прим. ред.), — призналась артистка. — Но у меня есть большой плюс — во мне много ученического, и я первой скажу, если чего-то не знаю".

Лолита очень волнуется.

"У меня предынфарктное состояние (нестабильная стенокардия, острый коронарный синдром — Прим. ред.), ноги подкашиваются, хорошо, что в сумочке есть лекарства", — вздыхает она.

В спектакле "Женитьба" Лолите досталась главная роль — Агафьи Тихоновны. И в этом есть биографический момент — певица сегодня снова заводная невеста.

"Но я вряд ли кого-то найду в этом театре, потому что товар уже лежалый", — пошутила над собой всегда самоироничная и самокритичная певица.

Интересно, что никакого особого к себе отношения в театре она не требовала — ни отдельной гримерки, ни большого гонорара. Она понимает, что времена кризисные, и приглашение в театр эстрадных звезд — коммерческий ход, который должен привлечь публику.
Пока она боится что-то загадывать — репетиции еще не начались. В конце-концов, оценит ее работу зритель. Ведь он, как писал Михаил Ульянов, "окончательный судья труда актера, кому тот несет все самое дорогое, самое нужное, самое тревожащее его".
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
penzainform.ru: последние новости
Бари Алибасов объявил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов объявил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной «Выползаю из спальни злая, как собака»: Кудрявцева о жизни с мужем «Выползаю из спальни злая, как собака»: Кудрявцева о жизни с мужем Кому достанется наследство певицы Валентины Легкоступовой Кому достанется наследство певицы Валентины Легкоступовой
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Михаил Ульянов , Юрий Грымов , Вячеслав Петкун , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Ефремова появился тайный свидетель
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Подозреваемый в «шпионаже на РФ» сделал признание
Подозреваемый в «шпионаже на РФ» сделал признание
В Сирии погиб российский генерал
В Сирии погиб российский генерал
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
В СМИ появился настоящий диагноз Ефремова
00:49
В СМИ появился настоящий диагноз Ефремова
Общество
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
00:39
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
Шоу-бизнес
В деле Ефремова появился тайный свидетель
00:15
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение