Лолита оказалась в предынфарктном состоянии

"Чувствую себя последним дерьмом, не владеющим профессий, потому что актриса я **** (плохая — Прим. ред.), — призналась артистка. — Но у меня есть большой плюс — во мне много ученического, и я первой скажу, если чего-то не знаю".

Лолита очень волнуется.

"У меня предынфарктное состояние (нестабильная стенокардия, острый коронарный синдром — Прим. ред.), ноги подкашиваются, хорошо, что в сумочке есть лекарства", — вздыхает она.

В спектакле "Женитьба" Лолите досталась главная роль — Агафьи Тихоновны. И в этом есть биографический момент — певица сегодня снова заводная невеста.

"Но я вряд ли кого-то найду в этом театре, потому что товар уже лежалый", — пошутила над собой всегда самоироничная и самокритичная певица.

Интересно, что никакого особого к себе отношения в театре она не требовала — ни отдельной гримерки, ни большого гонорара. Она понимает, что времена кризисные, и приглашение в театр эстрадных звезд — коммерческий ход, который должен привлечь публику.