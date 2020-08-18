«Вы делаете выводы из статеек в жёлтой прессе и совершенно не знаете реальной картины. Я очень далека от святости, а в двадцать лет была ещё и дурой. Мой муж, женившийся в 18 лет, также имел право на ошибки. Увести его невозможно — он для этого слишком сильный и мудрый», — написала Семак.