Настя Каменских шокировала фанатов откровенным фото

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Белоруссия в огне. Главное

Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму 

Lenta.ru 1 час назад
Певица Настя Каменских снялась голой в поле. Она опубликовала фотографию в Instagram, порассуждав в посте о единении с природой и любви к лету и нудизму.
Артистка призналась, что в теплое время года раз в месяц гуляет голой на природе в одиночестве. По ее словам, она выбирается туда, где может «почувствовать эту особую связь».

«Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого», — добавила она.

Каменских отметила, что ей нравится состояние, когда «ни одежда, ни мысли, ни окружающие не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли».
Исполнительница не указала автора фотографии.
Замужняя Настя Каменских взбудоражила Сеть пикантным снимком
В мае 2019 года Каменских вышла замуж за артиста Потапа, в дуэте с которым выступала до 2017 года. Тогда они объявили о приостановке совместной работы на неопределенный срок.
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Шоу-бизнес , Видео , Настя Каменских
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