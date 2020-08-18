В серии 2012 года в американском мультсериале "Южный Парк" обнаружилось предсказание протестов 2020 года в Белоруссии . В эпизоде белорусские фермеры отказываются отдавать свои земли. В конфликт вмешивается Иисус , но ему не удаётся предотвратить печальный исход.

На серию о протестах обратил внимание телеграм-канал "Бесспорно". В эпизоде "Браслет для аплодисментов" (A Scause For Applause) показали, как танки в Беларуси стреляют и давят фермеров, вышедших на протесты. В кадре появляется Иисус Христос со следующим комментарием: "Это очень сложные времена, и эти фермеры буквально сражаются за свои жизни. Я здесь, чтобы сделать всё, что в моих силах… Я поговорил со здешним правительством, я поговорил с фермерами, и я думаю, что мы почти всё уладили".

В это время на втором плане видны группы белорусов, напротив которых стоит военная техника. Сразу же после слов Иисуса о том, что проблема близка к разрешению, с танков начинает вестись стрельба по мирным людям.