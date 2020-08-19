Микки Рурка похоронят в украинском селе 

Американский актер Микки Рурк не отказался от планов быть похороненным на Украине и уже выбрал место для своей могилы. Об этом рассказал журналист Юрий Гула в Facebook.
Как писал «Рамблер», такую идею 67-летнему Рурку подал его помощник и близкий друг, уроженец Хмельницкой области Дмитрий Корнейчук.
«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь [в США — прим.ред.]. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — рассказывал Рурк журналистам в 2019 году.
Гула отметил, что летом 2020-го Корнейчук прилетел в хмельницкое село Загорцы из Лос-Анджелеса.
«Место для Микки — выбрано!» — заявил он и пообещал раскрыть подробности позже.