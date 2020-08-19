Микки Рурка похоронят в украинском селе 

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь [в США — прим.ред.]. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — рассказывал Рурк журналистам в 2019 году.