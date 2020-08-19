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Микки Рурка похоронят в украинском селе 

Мария Иванова и ещё 10 8 минут назад
Американский актер Микки Рурк не отказался от планов быть похороненным на Украине и уже выбрал место для своей могилы. Об этом рассказал журналист Юрий Гула в Facebook.
Как писал «Рамблер», такую идею 67-летнему Рурку подал его помощник и близкий друг, уроженец Хмельницкой области Дмитрий Корнейчук.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь [в США — прим.ред.]. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — рассказывал Рурк журналистам в 2019 году.

Гула отметил, что летом 2020-го Корнейчук прилетел в хмельницкое село Загорцы из Лос-Анджелеса.

«Место для Микки — выбрано!» — заявил он и пообещал раскрыть подробности позже.

Шоу-бизнес , Видео , Другое , Дмитрий Корнейчук , Микки Рурк
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