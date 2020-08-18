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«Она врёт»: Собчак перестали уважать 

Павел Тиунов и ещё 3 43 минуты назад
«Она врёт»: Собчак перестали уважать
Фото: Instagram
Журналистку Ксению Собчак не за что уважать, поскольку она публично лжет, заявила изданию Starhit экс-звезда телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева. При этом девушка призналась, что светская львица вдохновляет её заняться политикой.
Водонаева подчеркнула, что раньше, когда она была героиней телешоу, её с Собчак связывали дружеские отношения на уровне «ведущая — участница». Она призналась, что ей было интересно общаться с журналисткой, и они даже обменивались секретами.
Однако сегодня Водонаева считает, что уважать светскую львицу нельзя, поскольку недавно уличила ее во лжи. По ее словам, в интервью Алексею Пивоварову телеведущая отметила, что в Москве от коронавируса «никто не умирал».

«Но я лично, своими глазами видела, как человек умер на лавочке. Как можно уважать Собчак, когда она врёт?» — выразила недоумение Водонаева.

При этом экс-телезвезда пояснила, что бывшая подруга вдохновляет её заняться политикой. Водонаева намерена получить юридическое образование перед тем, как стать полноценным политиком.

«Но вот президентом стать бы я не хотела. Это слишком большая ответственность», — подчеркнула она.

В начале текущего года, как сообщал «Рамблер», Алена Водонаева инициировала скандал, высказавшись в Instagram о россиянках, рожающих детей ради материнского капитала. Она назвала последних «быдлом, которому вечно не хватает на бутылку водки». Слова экс-телезвезды вызвали широкий общественный резонанс. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оштрафовать Водонаеву на 100 миллионов рублей.
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Вячеслав Володин , Алексей Пивоваров , Алена Водонаева , Госдума
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