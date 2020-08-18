«Она врёт»: Собчак перестали уважать 

Журналистку Ксению Собчак не за что уважать, поскольку она публично лжет, заявила изданию Starhit экс-звезда телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева. При этом девушка призналась, что светская львица вдохновляет её заняться политикой.

Водонаева подчеркнула, что раньше, когда она была героиней телешоу, её с Собчак связывали дружеские отношения на уровне «ведущая — участница». Она призналась, что ей было интересно общаться с журналисткой, и они даже обменивались секретами.

Однако сегодня Водонаева считает, что уважать светскую львицу нельзя, поскольку недавно уличила ее во лжи. По ее словам, в интервью Алексею Пивоварову телеведущая отметила, что в Москве от коронавируса «никто не умирал».

«Но я лично, своими глазами видела, как человек умер на лавочке. Как можно уважать Собчак, когда она врёт?» — выразила недоумение Водонаева.

При этом экс-телезвезда пояснила, что бывшая подруга вдохновляет её заняться политикой. Водонаева намерена получить юридическое образование перед тем, как стать полноценным политиком.

«Но вот президентом стать бы я не хотела. Это слишком большая ответственность», — подчеркнула она.