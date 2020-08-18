Кудрявцева рассказала о «неидеальной» семейной жизни 

«Случайно наткнулась в инете на такие «волшебные» фото с «Кухни большой семьи» и представила, как я утром выхожу из спальни вся такая свежая, муж на кухне режет овощи, дом залит утренним ярким солнцем, ну и я как в сказке порхаю, радуюсь и смеюсь На деле я выползаю невыспавшаяся из спальни, злая как собака. Бреду угрюмо на кухню, в уме просчитывая, что готовить всем, и если меня потревожить первые 15 минут, могу убить», — процитировали телеведущую на портале KP.RU.