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Кудрявцева рассказала о «неидеальной» семейной жизни 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Кудрявцева рассказала о «неидеальной» семейной жизни
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Лера Кудрявцева выложила фото идеальной картинки семейной жизни в социальную сеть Instagram и призналась, что утро с семьёй в её жизни выглядит иначе.

«Случайно наткнулась в инете на такие «волшебные» фото с «Кухни большой семьи» и представила, как я утром выхожу из спальни вся такая свежая, муж на кухне режет овощи, дом залит утренним ярким солнцем, ну и я как в сказке порхаю, радуюсь и смеюсь На деле я выползаю невыспавшаяся из спальни, злая как собака. Бреду угрюмо на кухню, в уме просчитывая, что готовить всем, и если меня потревожить первые 15 минут, могу убить», — процитировали телеведущую на портале KP.RU.

Она поинтересовалась у подписчиков, как проходит их утро с семьёй и соответствует ли оно картинке.

«У меня — да! Только без мужа», — пошутила в комментариях телеведущая Анфиса Чехова.

Как писал NEWS.ru ранее, Лера Кудрявцева неожиданно узнала, что возглавила рейтинг пьющих знаменитостей. Она обнаружила в поисковой системе Google своё имя в рейтинге самых пьющих знаменитых женщин. Телеведущая была удивлена этой информацией, так как не пьёт уже 20 лет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Анфиса Чехова , Лера Кудрявцева , Google , Комсомольская правда
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