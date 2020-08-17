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Аллегрова пыталась забеременеть при помощи шамана 

Павел Тиунов 1 час назад
Аллегрова пыталась забеременеть при помощи шамана
Фото: РИА Новости
Певица Ирина Аллегрова в 90-х годах обращалась за помощью к новозеландскому шаману, чтобы тот помог ей забеременеть, сообщает «Собеседник». Артистка поучаствовала в странном ритуале, который, однако, результатов не принес.
Как отмечают журналисты, Аллегрова долгое время не могла завести ребенка в союзе с танцором Игорем Капустой. Певица очень хотела родить, но ей мешали «женские проблемы» со здоровьем. Артистка постоянно молилась, в том числе в храмах на Кипре, однако забеременеть так и не смогла.
Журналисты подчеркнули, что кто-то посоветовал Аллегровой обратиться за помощью к новозеландскому шаману, который якобы способствует появлению детей в семьях с определенными проблемами. В Новую Зеландию актриса отправилась в сопровождении супруга. Там маг поставил ее под дерево и произнес несколько заклинаний. Предполагалось, что ритуал поможет впоследствии зачать ребенка, однако чуда, говорится в статье, не произошло.
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Шоу-бизнес , Ирина Аллегрова , ИД "Собеседник"
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