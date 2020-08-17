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Названы наследники состояния Легкоступовой 

Павел Тиунов 1 час назад
Названы наследники состояния Легкоступовой
Фото: РИА Новости
На солидное имущество скончавшейся недавно певицы Валентины Легкоступовой могут претендовать её дети, мама и муж, заявил изданию Nation News блогер Вадим Манукян. Последний, по его словам, вряд ли будет бороться за наследство, учитывая особенности ситуации.
Как сообщал «Рамблер», исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. СМИ отмечали, что артистка несколько дней выпивала в квартире со своим супругом яхтсменом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих в наркологическую клинику. Там у Легкоступовой обнаружили синяки по всему телу, а также травму головы. Артистку перевезли в другую больницу, медики сделали ей операцию, певица впала в кому. Впоследствии стало известно, что Легкоступова умерла. В обстоятельствах смерти артистки разбираются полицейские.
По данным издания Starhit, в описи наследства артистки значатся элитная квартира в Москве, дорогие автомобили, риэлторский бизнес, а также права на ряд «золотых хитов». Друг Легкоступовой блогер Вадим Манукян заявил, что на имущество певицы могут претендовать её родственники: дочь Анетта Бриль, сын Матвей Григорьев и мама — а также муж Юрий Фирсов. Примечательно, что последний сбежал из наркологической клиники, его задержали правоохранители. В СМИ обсуждается версия о его возможной причастности к смерти артистки.

«Не исключено, что и муж на что-то будет претендовать. Хотя в нынешней ситуации я сомневаюсь, что он будет права качать», — отметил Манукян.

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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов
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