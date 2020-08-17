Дочь Легкоступовой выступила с обвинением

На шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир» обсудили смерть певицы Валентины Легкоступовой. В студиях передач выступили соответственно дочь и вдовец артистки, которые рассказали разные версии произошедшего.

17 августа темой очередных выпусков шоу «Пусть говорят» и « Андрей Малахов . Прямой эфир» стала смерть певицы Валентины Легкоступовой, которая ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет. На Первом канале передача, посвященная кончине заслуженной артистки России , вышла под названием «Убийство? Дочь Валентины Легкоступовой — о гибели матери», тогда как на «России» выпуск был озаглавлен как «Валентина Легкоступова умерла: кто до смерти избил певицу?».

В эфире шоу Малахова о произошедшем рассказал Юрий Фирсов , последний муж исполнительницы.

«Это самый страшный день моей жизни, я полагаю. И все настолько нелепо — падение в ванной, ничего не предвещало продолжения болезни, удара. Потому что мы три дня еще находились в пансионате, где ходили за руку, ели, пили, веселились даже чуть-чуть. Вечером 7 [августа] — у нас кровати стояли рядом — я почувствовал, что у ее руки нет отдачи пальца того. Хотя дышит. Естественно, вызвали врачей. Сразу же переместили в другую клинику, которая специализируется на этих всех вещах. Но даже тогда я не думал, что это очень серьезная проблема. Просто, все бывает — синяки, ушибы», — сказал он.

Мужчина также объяснил, почему сразу после падения артистки не вызвал «скорую». «Она сказала: „Не надо“. Было падение, но она четко сказала: „Да подожди, Юра, пройдет. Что, первый раз падаю? Я вообще падучая по жизни“. Я ее отнес, положил, спросил, как она. Говорит: „Все нормально, спим до утра“. Утром проснулись и первым дело попросили Анетту, ее дочь, чтобы она отвезла нас в клинику. Обследовали все очень тщательно — голову много раз смотрели. То есть мы жили в этой клинике три дня», — подчеркнул Фирсов.

По словам Фирсова, он испытывает вину, так как разрешил Легкоступовой «немножечко выпить»: «Я такую вину чувствую. Но она выпивала немножечко совсем. Пили ли мы в тот день, когда она упала? Она не была пьяна, но она поскользнулась, так как ванная была мокрая».

Вместе с тем он опроверг слова дочери певицы, Анетты Бриль, заверив, что они с супругой сам позвонили ей с просьбой о помощи.

«Дочь [Легкоступовой] сказала, что мы не позвонили ей? Звонок был, и именно она приехала по звонку, чтобы помочь нам собраться и увезти нас в клинику, — сказал Фирсов. — Мы любили друг друга так, как я не знаю, кто и кого любил когда-то. Она ждала меня невероятным образом, а я наслаждался каждой секундой приближения к ней».

По ходу передачи вдовец не смог сдержать слез, вспоминая о Легкоступовой. Кроме того, в эфире показали кадры, записанные в тот момент, когда мужчина узнал о кончине артистки: на них вдовец издает истошный крик и рыдает навзрыд.

При этом он смутился заголовком шоу, на которую пришел: «Меня смущает [заголовок вашей передачи]. Здесь и близко никогда [такого] не было, мы и пальцем друг друга не обижали».

Также он рассказал об отношениях Легкоступовой с детьми: «Честно, она немножко подустала от семьи. Матвей (сын певицы — „Газета.Ru“), к примеру, сделал ей такой „подарок“: просто ее компьютер, где было записано все ее творчество, продал. И даже не оставил память о матери. Она всегда говорила, что [ее дети] — хорошие».

По словам Фирсова, сама певица хотела, чтобы после смерти ее прах был развеян на Тенерифе. «Родители ее предупреждали, что „не вздумайте никогда выпивать вместе“. Но я так расслабился, что разрешил. Валя просила сжечь ее и развеять — чтобы я лично — ее прах с яхты на Тенерифе. Она все время мне говорила: „У меня такие дикие боли, если я умру, обязательно меня [тогда] только сжечь“ Она меня об этом просила, я вам клянусь, — заверил мужчина. — У нас не было никакого брачного договора. Мы хотели с ней уехать в ближайшее время, она получила разрешение на работу в Испании с видом на жительство».

В то же время дочь певицы Анетта в эфире «Пусть говорят» рассказала, что долгое время не могла связаться с матерью, так как на все звонки отвечал исключительно ее муж.

«Что случилось? Мне очень сложно сейчас говорить. Я не могу абсолютно никаких выводов [делать], — отметила она. — Да, все эти две недели я общалась через ее супруга, на телефонные звонки отвечал только он и не соединял [с Легкоступовой] никого из ее близких. Я иногда слышала ее голос где-то рядом, но он был такой заторможенный, я не могу объяснить даже — какой. И все время она спала… Но я настолько уважала мать и ее выбор, что не могла предположить, что он окажется роковым».

Впоследствии дочь, по ее словам, решила лично проведать мать вместе с подругой артистки. При этом, как утверждает Анетта, она не сделала этого раньше по той причине, что Юрий ей угрожал.

«Пустил нас не Юрий. Почему туда за две недели никто не поехал? Потому что я мать двоих детей, и в свой адрес я слушала угрозы от Юрия Фирсова. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможно, это были не только спиртные напитки, возможно, там было что-то еще, — заявила она, также опровергнув сообщения СМИ о следах от гематом и кровоподтеках на лице и голове матери. — Мы зашли в квартиру вместе с ее подругой. Я хочу, чтобы все знали, что не было того, что пишет пресса. Единственное, что смутило лично меня — что у нее тело было в синяках».

По словам дочери, сама Легкоступова говорила, что «она, по ее мнению, упала». Кроме того, девушка заявила, что никогда ранее не видела мать пьяной. Об этом же заявил и зять артистки.

«Я определила ее в клинику, причем — когда мы везли ее в машине — она была абсолютно в нормальном состоянии, даже пыталась петь, ничего не предвещало [беды], — продолжила Анетта. — Я разговаривала с ней на следующий день, но уже к концу дня она стала жаловаться, что у нее очень сильно болит голова. Я спросила у лечащего врача [про это], он сказал, что это [норма] — и так бывает при таких тяжелых состояниях. И буквально через несколько часов мне позвонили и сказали, что она впала в кому».

По словам дочери, ее мать была «настолько сильно очарована» Фирсовым, что в ответ на просьбы сначала узнать его получше призывала близких «не лезть в ее жизнь».