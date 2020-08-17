Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой

Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после операции по удалению гематомы в черепе. По официальной версии, певица в состоянии алкогольного опьянения упала в собственной квартире, вследствие чего получила травму.

Звезда на протяжении нескольких дней не выходила на связь с родными. Обеспокоенные родственники прибыли к ее дому и обнаружили певицу в нетрезвом состоянии вместе с ее мужем Юрием Фирсовым . Дочь Легкоступовой отвезла ее в наркологическую клинику, однако состояние Валентины резко ухудшилось. Она впала в коматоз и, не приходя в сознание, скончалась.

Врачи не сразу заметили травму у певицы. Оказалось, что артистка неудачно упала и ушиблась головой. У нее начался отек мозга. Медики несколько дней боролись за ее жизнь, но спасти певицу не удалось.

По факту смерти Легкоступовой ведется следствие, Юрий Фирсов проходил по делу в качестве свидетеля, так как доказательства его вины отсутствуют. Однако, хорошая знакомая Легкоступовой Алена Кравец рассказала, что в профессиональной среде многие винят в проблемах певицы ее мужа.

«Говорят разное, но многие считают, что ее напоил муж и она упала. Однако свечку никто не держал, поэтому 100% утверждать нельзя», — рассказала Кравец для «Слово и Дело».

У Валентины осталась дочь, которая на данный момент воздерживается от комментариев и никого не обвиняет. Однако она рассказывала, что у мамы нет проблем с алкоголем и она буквально капли в рот не брала. Но после свадьбы с Фирсовым, которая произошла месяц назад, она стала выпивать.

Ранее рунический провидец Игорь Вечерский в комментарии для «Слово и Дело» сообщил о возможной причастности Юрия Фирсова к смерти Валентины Легоступовой. По его словам, у вдовца был коварный план.