Гагарина засветила голую грудь в объятиях Цискаридзе 

Артистка встретилась со звездой русского балета во время отдыха на море. Также к компании присоединилась их общая подруга Теона Контридзе . После ужина Цискаридзе решил развлечь своих приятельниц и дал Гагариной урок балета. Танцовщик показал исполнительнице одну из своих поддержек.

Однако он не учел, что Гагарина была одета в неподходящую одежду. В итоге сначала Гагарина сверкнула на видео своим нижним бельем, а потом и вовсе голой грудью.

Певица вскрикнула и попыталась быстро спрятать бюст. Кадры неудавшегося па оказались в фанатском Instagram-аккаунте Цискаридзе.

"Кто не рискует, та с Цискаридзе не танцует"

"Николаю повезло с веселыми девочками"

"Балет — искусство опасное"

"Шалунишки!"

"Аттракцион Цискаридзе", — написали в комментариях.

Это первая вылазка певицы на море после расставания с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Судя по видео, звезда не выглядит подавленной или расстроенной недавним разводом. По слухам, ее бывший муж уже нашел утешение в объятиях новой возлюбленной.