Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Гагарина засветила голую грудь в объятиях Цискаридзе 

Слово и Дело 1 час назад
Артистка встретилась со звездой русского балета во время отдыха на море. Также к компании присоединилась их общая подруга Теона Контридзе. После ужина Цискаридзе решил развлечь своих приятельниц и дал Гагариной урок балета. Танцовщик показал исполнительнице одну из своих поддержек.
Однако он не учел, что Гагарина была одета в неподходящую одежду. В итоге сначала Гагарина сверкнула на видео своим нижним бельем, а потом и вовсе голой грудью.
Певица вскрикнула и попыталась быстро спрятать бюст. Кадры неудавшегося па оказались в фанатском Instagram-аккаунте Цискаридзе.

"Кто не рискует, та с Цискаридзе не танцует"

"Николаю повезло с веселыми девочками"

"Балет — искусство опасное"

"Шалунишки!"

"Аттракцион Цискаридзе", — написали в комментариях.

«Анорексия догоняет?» Фото Гагариной в бикини шокирует
Это первая вылазка певицы на море после расставания с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Судя по видео, звезда не выглядит подавленной или расстроенной недавним разводом. По слухам, ее бывший муж уже нашел утешение в объятиях новой возлюбленной.
Слово и Дело: последние новости
Дана Борисова назвала возможную причину неожиданной смерти Легкоступовой Дана Борисова назвала возможную причину неожиданной смерти Легкоступовой Озвучены обстоятельства, которые могли привести к смерти Легкоступовой Озвучены обстоятельства, которые могли привести к смерти Легкоступовой Экстрасенс назвала татуировку Легкоступовой причиной смерти певицы Экстрасенс назвала татуировку Легкоступовой причиной смерти певицы
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Видео , Теона Контридзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
Видео
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
01:12
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
Шоу-бизнес
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
00:52
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
Наука и техника
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение