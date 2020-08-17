Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова рассказала дочери, как получила травму головы, приведшую в итоге к ее смерти. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как сообщал «Рамблер», 11 августа стало известно, что 54-летняя Валентина Легкоступова была госпитализирована с серьезной травмой головы, перенесла операцию и впала в кому. 14 августа дочь певицы сообщила о ее смерти.

По данным «Московского комсомольца», несмотря на намеки о причастности к гибели Легкоступовой ее мужа Юрия Фирсова , никто из близких певицы не заявил об этом, общаясь с сотрудниками правоохранительных органов

Так, дочь певицы Анетта Бриль пояснила, что, когда везла мать в клинику, та сказала ей, что упала сама. А соседи отметили, что пара была пьющая, но жили мирно. Ни криков, ни драк не слышали ни местные жители, ни сотрудник ДПС , живущий через стенку от Легкоступовой, подчеркивает издание.

Отметим, что сам Фирсов ранее утверждал, что травму его жена получила, упав в ванной, и ее самочувствие ухудшилось на третий день после падения.