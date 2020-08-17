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Дочь Легкоступовой раскрыла правду о смерти матери 

Алиса Селезнёва и ещё 6 32 минуты назад
Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова рассказала дочери, как получила травму головы, приведшую в итоге к ее смерти. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Как сообщал «Рамблер», 11 августа стало известно, что 54-летняя Валентина Легкоступова была госпитализирована с серьезной травмой головы, перенесла операцию и впала в кому. 14 августа дочь певицы сообщила о ее смерти.
По данным «Московского комсомольца», несмотря на намеки о причастности к гибели Легкоступовой ее мужа Юрия Фирсова, никто из близких певицы не заявил об этом, общаясь с сотрудниками правоохранительных органов.
Так, дочь певицы Анетта Бриль пояснила, что, когда везла мать в клинику, та сказала ей, что упала сама. А соседи отметили, что пара была пьющая, но жили мирно. Ни криков, ни драк не слышали ни местные жители, ни сотрудник ДПС, живущий через стенку от Легкоступовой, подчеркивает издание.
Отметим, что сам Фирсов ранее утверждал, что травму его жена получила, упав в ванной, и ее самочувствие ухудшилось на третий день после падения.
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , ГИБДД , МВД , Московский комсомолец
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