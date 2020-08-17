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Наргиз обвинила Жириновского в нарушении закона 

Lenta.ru 19 минут назад
Наргиз обвинила Жириновского в нарушении закона
Фото: @nargizzakirova_official
Российская певица Наргиз Закирова, более известная как Наргиз, обвинила главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского в нарушении административного законодательства. Соответствующее заявление артистка сделала в своем Instagram.
Наргиз разместила публикацию с отрезком из эфира телеканала «НТВ», в котором Жириновский называет ее «чудищем» и «обезьяной». По словам певицы, юрист соотнес заявление политика с частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ. «Исходя из этого, оскорбление меня, исходящее из уст господина Жириновского, является правонарушением», — написала артистка.
Фанаты пожелали певице удачи в ее разбирательствах с политиком. Один из фолловеров также написал, что Жириновский, судя по его словам, не слышал песен Наргиз. Иначе, подчеркнул поклонник, глава ЛДПР точно был бы ее фанатом.
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Шоу-бизнес , Политика , Владимир Жириновский , Наргиз Закирова , ЛДПР
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