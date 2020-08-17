Наргиз обвинила Жириновского в нарушении закона 

Наргиз разместила публикацию с отрезком из эфира телеканала «НТВ», в котором Жириновский называет ее «чудищем» и «обезьяной». По словам певицы, юрист соотнес заявление политика с частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ. «Исходя из этого, оскорбление меня, исходящее из уст господина Жириновского, является правонарушением», — написала артистка.

Фанаты пожелали певице удачи в ее разбирательствах с политиком. Один из фолловеров также написал, что Жириновский, судя по его словам, не слышал песен Наргиз. Иначе, подчеркнул поклонник, глава ЛДПР точно был бы ее фанатом.