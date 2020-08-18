«Неконкурентоспособная бабка»: Миро обозвала Бондарчук

Пару дней назад бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана во второй раз вышла замуж. Во время торжественного мероприятия 51-летняя невеста трижды переоделась, чем сильно взбесила блогера Лену Миро . В своем аккаунте в Instagram Бондарчук уже поделилась трогательными фотографиями с торжественной церемонии.

Миро публично высмеяла Бондарчук за то, что та, по ее мнению, пытается казаться молодой и красивой, но у нее не получается. Блогер уверена, что Светлана Бондарчук просто боится старости, поэтому привлекает к себе внимание так, как может. Об этом Миро публично высказалась в своем блоге в Livejournal.

"Чтобы стать еще "центрее", престарелые невесты по три платья за свадьбу меняют, как это сделала Светка Бондарчук. Отвели гости взор на свежатинку — а тут оба-на: бабка платье сменила! Опять все на престарелую молодую пялятся", — высказалась Лена Миро о свадьбе Светланы Бондарчук.

Блогер назвала 51-летнюю невесту "неконкурентоспособной бабкой", на которую мужчины больше не обращают внимания, а смотрят сквозь нее. На заявление блогера Светлана Бондарчук пока никак не отреагировала.