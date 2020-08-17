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Друг Легкоступовой обвинил Пугачёву в её неудачах 

News.ru и ещё 2 13 минут назад
Друг Легкоступовой обвинил Пугачёву в её неудачах
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Друг российской певицы Валентины Легкоступовой, которая умерла 14 августа в возрасте 54 лет, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что в карьерных неудачах покойной была виновата Алла Пугачёва.
Именно интриги Примадонны в своё время помешали Легкоступовой стать полноценной звездой эстрады, отметил Манукян в беседе с «Собеседником».

Валя ведь была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но, не называя фамилии. Мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила — об Алле Пугачёвой, — уточнил Манукян.

По словам друга певицы, она сильно переживала из-за отмены концертов, которых в конце 1980-х годов давала до 120 в месяц. Легкоступова считала, что подобные признания других артистов ничего не изменили, поэтому придерживалась позиции тех, кто не выносил сор из избы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Фирсов, муж Валентины Легкоступовой, узнав о смерти жены, потерял сознание и ему вызвали скорую. Придя в себя мужчина, ставший вдовцом всего через месяц после свадьбы, первым делом воскликнул: «Валя, не уходи!».
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Алла Пугачева , Общественная палата России
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