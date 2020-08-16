Врач объяснила, почему Собчак покрылась пятнами 

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Недавно Ксения Собчак разместила в инстаграме свою фотографию.

Было видно, что грудь, плечи, лицо светской львицы обсыпало мелкими коричневыми пятнами.

Пользователи сети строили различные предположения, что это и почему появилось.

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Лиля Лещинская, посмотрев на фото, сказала, что это — всего лишь пигментные пятна.

«Но не все так трагично, не стоит нападать на Ксению, все мы не идеальны. Данные пятна представляют собой участки чрезмерного скопления меланина — особого пигмента, находящегося в различных слоях эпидермиса», — цитируют Лещинскую dni.ru.

По совету специалиста, Ксении не следует увлекаться солнечными ваннами, поскольку именно от агрессивного воздействия солнечных лучей и появляются пятна.

Как правило, они безвредны и лишь сказываются на внешнем виде человека.

Но иногда подобные высыпания могут указывать на проблемы с ЖКТ и почками, а также на дефицит витаминов.