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Белоруссия в огне. Главное

Врач объяснила, почему Собчак покрылась пятнами 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
Врач объяснила, почему Собчак покрылась пятнами
Фото: РИА Новости
Недавно Ксения Собчак разместила в инстаграме свою фотографию.
Было видно, что грудь, плечи, лицо светской львицы обсыпало мелкими коричневыми пятнами.
Пользователи сети строили различные предположения, что это и почему появилось.
Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Лиля Лещинская, посмотрев на фото, сказала, что это — всего лишь пигментные пятна.

«Но не все так трагично, не стоит нападать на Ксению, все мы не идеальны. Данные пятна представляют собой участки чрезмерного скопления меланина — особого пигмента, находящегося в различных слоях эпидермиса», — цитируют Лещинскую dni.ru.

По совету специалиста, Ксении не следует увлекаться солнечными ваннами, поскольку именно от агрессивного воздействия солнечных лучей и появляются пятна.
Как правило, они безвредны и лишь сказываются на внешнем виде человека.
Но иногда подобные высыпания могут указывать на проблемы с ЖКТ и почками, а также на дефицит витаминов.
Как ранееписал «Рамблер», способ подавления протестов в Белоруссии демонстрирует, что власть Александра Лукашенко держится на страхе, а не на выборе народа, считает Ксения Собчак.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Александр Лукашенко , Дни.Ру
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