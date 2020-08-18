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«Фирсов мне угрожал»: дочь Легкоступовой сделала признание 

Павел Тиунов и ещё 12 5 минут назад
Дочь скончавшейся на прошлой неделе певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что её отчим Юрий Фирсов не давал разговаривать родительнице по телефону с родственниками и постоянно всем угрожал. Девушка подчеркнула, что все диалоги с ним она записывала. Сейчас они находятся в распоряжении следователей.
Бриль рассказала, что несколько недель подряд не могла поговорить с матерью по телефону, поскольку всякий раз трубку поднимал её муж яхтсмен Юрий Фирсов. Он заявлял, что с Легкоступовой всё в порядке и наотрез отказывался передавать ей трубку. Все настойчивые просьбы мужчина игнорировал, а впоследствии переходил на угрозы. Бриль подчеркивает — именно поэтому она долго не приезжала к матери: она боялась Фирсова.
Впрочем, девушка в какой-то момент отважилась, но пьяный супруг матери не пустил ее даже на порог квартиры. Мужчина, как водится, угрожал своей падчерице и ее детям. Девушка записала диалоги с отчимом и впоследствии передала их в правоохранительные органы.

«Возможно, там (в квартире) был не только алкоголь, но и что-то еще», — предположила дочь Легкоступовой.

Во второй раз в квартиру к певице Бриль приехала с поддержкой — подругой матери. Обе с трудом, но попали внутрь. Легкоступова, по ее словам, не выглядела избитой: на лице не было ран, царапин или ссадин, однако все тело артистки было покрыто синяками.

«Ничто не свидетельствовало о том, что у нее сотрясение мозга», — отметила Бриль.

И Легоступову, и Фирсова отвезли в наркологическую клинику. Там, как сообщал «Рамблер», у певицы была диагностирована черепно-мозговая травма, от которой артистка впоследствии скончалась.
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Шоу-бизнес , Видео , Анетта Бриль , Юрий Фирсов , МВД
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