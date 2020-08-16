Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой

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Погубили интриги Пугачевой: эксперт открыл тайну ухода Легкоступовой 

Popcake.tv 3 часа назад
Советская и российская эстрадная певица Валентина Легкоступова была невероятно популярна в конце 80-х. Ее трек «Ягода-малина» звучал абсолютно везде. Каждый месяц у нее было около 120 концертов. Доходило то того, что в день у Валентины было три мероприятия. Однако в скором времени артистка резко ушла со сцены. Ее перестали приглашать в эфиры, передачи и радио. Что же произошло?
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России и по совместительству друг вокалистки Вадим Манукян рассказал, что Валентина стала жертвой козней завистников.

«Она была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг», — заявил мужчина.

Вадим добавил, что сама артистка этого факта не скрывала и размышляла об этом во всяческих интервью. Однако конкретных фамилий, которые причастны к ее уходу, не называла.
Но общественник знает, что речь шла об Алле Пугачевой. Именно она своими интригами погубила популярность коллеги. Лики Стар и Михаил Муромов не стеснялись обвинять Примадонну, но Валентина так не могла. Девушка не выносила сор из избы, считав это пустой тратой времени. Правда, переживала она свой уход со сцены очень тяжело.
Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась в московской больнице 14 августа.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Муромов , Валентина Легкоступова , Алла Пугачева , Общественная палата России
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