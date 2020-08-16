Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой

Валентина Легкоступова, обладательница прекрасного певческого таланта, в 80-е годы была невероятно популярна.
Хит «Ягода-малина» звучал из каждого окна. Однако на самом взлете карьера певицы резко завершилась — ее перестали приглашать выступать.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России и друг Легкоступовой Вадим Манукян считает, что певица стала жертвой интриг именно из-за своей популярности.
«Она была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг», — приводит слова Манукяна popcake.tv
Сама артистка не раз упоминала об этом позднее в различных интервью.
И, хотя Валентина не называла никаких фамилий, было понятно, что к удалению со сцены конкурентки приложила руку Алла Пугачева, считает эксперт.
Михаил Муромов и Лика Стар, которым также пришлось столкнуться с подобной ситуацией, были менее сдержаны и открыто обвиняли Пугачеву.
Как ранее писал «Рамблер», несколько дней назад исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в больнице.
Многие артисты считают, что виноват ее смерти муж Юрий Фрисов. Ведь ранее Легкоступова никогда не злоупотребляла алкоголем и вела приличный образ жизни.