Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой

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Валентина Легкоступова , обладательница прекрасного певческого таланта, в 80-е годы была невероятно популярна.

Хит «Ягода-малина» звучал из каждого окна. Однако на самом взлете карьера певицы резко завершилась — ее перестали приглашать выступать.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России и друг Легкоступовой Вадим Манукян считает, что певица стала жертвой интриг именно из-за своей популярности.

«Она была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг», — приводит слова Манукяна popcake.tv

Сама артистка не раз упоминала об этом позднее в различных интервью.

И, хотя Валентина не называла никаких фамилий, было понятно, что к удалению со сцены конкурентки приложила руку Алла Пугачева , считает эксперт.

Михаил Муромов и Лика Стар, которым также пришлось столкнуться с подобной ситуацией, были менее сдержаны и открыто обвиняли Пугачеву.

Как ранее писал «Рамблер», несколько дней назад исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в больнице.

Многие артисты считают, что виноват ее смерти муж Юрий Фрисов. Ведь ранее Легкоступова никогда не злоупотребляла алкоголем и вела приличный образ жизни.