«Запретим друг другу плакать»: у Седоковой забрали дочь

У Анны Седоковой трое детей, все от разных отцов, но с ней живут только двое — Алина и Гектор.

Младшая дочь Моника от брака с бизнесменом Максом Чернявским, живет у отца, в Америке, - сообщают 7 Дней.

Отец приложил все усилия, чтобы оставить ребенка у себя при разводе. Помогли ему и законы США — ведь у девочки по праву рождения — американское гражданство.

Развод был болезненным, вначале Анна вообще могла видеться с дочерью только в присутствии социального работника, но позднее этот пункт отпал и Седокова может нормально общаться с ребенком.

В июле Анна со своим женихом Янисом Тиммой прилетела в США на день рождения малышки. Монике исполнилось 9 лет.

Но прошло время и пришла пора возвращаться в Россию. Отец забирает дочь.

Об этом Анна рассказала в инстаграме.

«Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет еще много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значение. Все будет хорошо! Я принимаю, я благодарю. Я верю», — написала она в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», певица Анна Седокова возглавляет рейтинг звезд без комплексов.