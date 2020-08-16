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«Мы запретим друг другу плакать»: Седокова рассталась с дочерью 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Запретим друг другу плакать»: у Седоковой забрали дочь
Фото: Instagram
У Анны Седоковой трое детей, все от разных отцов, но с ней живут только двое — Алина и Гектор.
Младшая дочь Моника от брака с бизнесменом Максом Чернявским, живет у отца, в Америке, -сообщают 7 Дней.
Отец приложил все усилия, чтобы оставить ребенка у себя при разводе. Помогли ему и законы США — ведь у девочки по праву рождения — американское гражданство.
Развод был болезненным, вначале Анна вообще могла видеться с дочерью только в присутствии социального работника, но позднее этот пункт отпал и Седокова может нормально общаться с ребенком.
В июле Анна со своим женихом Янисом Тиммой прилетела в США на день рождения малышки. Монике исполнилось 9 лет.
Но прошло время и пришла пора возвращаться в Россию. Отец забирает дочь.
Об этом Анна рассказала в инстаграме.

«Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет еще много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значение. Все будет хорошо! Я принимаю, я благодарю. Я верю», — написала она в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», певица Анна Седокова возглавляет рейтинг звезд без комплексов.
На ее странице в Instagram достаточное количество откровенных снимков в компании возлюбленного баскетболиста Яниса Тиммы.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Янис Тимма
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