«Осталось 2 дня „мучений“»: Бородина отдыхает в Крыму

Она выложила в инстаграме фото, где сидит на бетонных блоках у моря очевидно, это пирс с волнорезом. Видно, что обустройство набережной оставляет желать лучшего.

В подписи к снимку телезвезда сообщила:

«Моя подруга улетела в Москву и оставила в наследство 4 лежака и 2 надувашки…такой колоритный пляжик, как в 90е, в карты люди играют и кормят борщецом на обед. Я уже хочу в отель где все включено, море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений», в Крыму хорошо, а в отеле все включено ещё лучше».

Фолловеры, в том числе, крымчане, в целом согласились с Ксенией — если привык к одному уровню обслуживания, то перестроиться трудно.

Однако практически все отметили, что природа Крыма — прекрасна, и не хуже, чем на мировых курортах. А это главное — уж бытовые мелочи можно пережить.

«…думаю проблема в сервисе, у нас шикарная природа, такая разная от севера до субтропиков. А вот обслуживание и инфраструктура не очень», «Мы тоже были в Крыму в санатории, и очень хотим в отель все вкл. за границу. Крыму ещё расти и расти до сервиса, против природы ничего плохого сказать не могу. Природа шикарная», «А борща на обед это прикольно. Ностальгически как-то даже».

Как ранее писал «Рамблер», ведущая реалити-шоу Дом-2 Ксения Бородина выступила с критикой жителей Крыма.