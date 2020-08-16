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«Осталось 2 дня „мучений“»: Бородина пожаловалась на отдых в Крыму 

Ирина Лебедева 15 минут назад
«Осталось 2 дня „мучений“»: Бородина отдыхает в Крыму
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Бородина отдыхает на море. На этот раз — не в Турции и не на Мальдивах — а в Крыму. И разочарована местным уровнем сервиса.
Она выложила в инстаграме фото, где сидит на бетонных блоках у моря очевидно, это пирс с волнорезом. Видно, что обустройство набережной оставляет желать лучшего.
В подписи к снимку телезвезда сообщила:

«Моя подруга улетела в Москву и оставила в наследство 4 лежака и 2 надувашки…такой колоритный пляжик, как в 90е, в карты люди играют и кормят борщецом на обед. Я уже хочу в отель где все включено, море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений», в Крыму хорошо, а в отеле все включено ещё лучше».

Фолловеры, в том числе, крымчане, в целом согласились с Ксенией — если привык к одному уровню обслуживания, то перестроиться трудно.
Однако практически все отметили, что природа Крыма — прекрасна, и не хуже, чем на мировых курортах. А это главное — уж бытовые мелочи можно пережить.

«…думаю проблема в сервисе, у нас шикарная природа, такая разная от севера до субтропиков. А вот обслуживание и инфраструктура не очень», «Мы тоже были в Крыму в санатории, и очень хотим в отель все вкл. за границу. Крыму ещё расти и расти до сервиса, против природы ничего плохого сказать не могу. Природа шикарная», «А борща на обед это прикольно. Ностальгически как-то даже».

Как ранее писал «Рамблер», ведущая реалити-шоу Дом-2 Ксения Бородина выступила с критикой жителей Крыма.
В публикации в Instargam она пожаловалась на их недовольство тем, как много туристов приезжают на полуостров.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Мальдивы , Москва , Республика Крым , Турция
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