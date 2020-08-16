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Жестоко избитую звезду «Дома-2» госпитализировали 

Ирина Лебедева и ещё 4 21 минуту назад
Звезду «Дома-2» жестоко избили
Фото: Instagram
23-летняя Екатерина Скалон в ночь с 15 на 16 августа доставлена в московскую больницу с тяжелыми травмами.
Предполагается, что звезду шоу "Дом-2" избил кто-то из ее знакомых мужчин, рассказывают dni.ru Екатерина серьезно покалечена. Она вся в синяках, особенно пострадало лицо, врачи определили сильный ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.
Коллеги по телестройке а также фанаты передачи в шоке от случившегося. Пока нет официальных версий, обсуждаются проблемы из личной жизни девушки.
Екатерине нравился участник проекта Максим Моргенштерн. Но якобы организаторы проекта хотели расстроить их отношения и предложить ей в пару Евгения Солонского.
В инстаграме Скалон лаконично написано:
«В ночном эфире Кати не было».
Как ранееписал «Рамблер», Скалон отказалась сразу от как минимум троих новичков, которые пришли на «Дом-2» именно к ней.
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Шоу-бизнес , Другое , Дни.Ру
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