Звезду «Дома-2» жестоко избили

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23-летняя Екатерина Скалон в ночь с 15 на 16 августа доставлена в московскую больницу с тяжелыми травмами.

Предполагается, что звезду шоу "Дом-2" избил кто-то из ее знакомых мужчин, рассказывают dni.ru Екатерина серьезно покалечена. Она вся в синяках, особенно пострадало лицо, врачи определили сильный ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.

Коллеги по телестройке а также фанаты передачи в шоке от случившегося. Пока нет официальных версий, обсуждаются проблемы из личной жизни девушки.

Екатерине нравился участник проекта Максим Моргенштерн. Но якобы организаторы проекта хотели расстроить их отношения и предложить ей в пару Евгения Солонского.

В инстаграме Скалон лаконично написано:

«В ночном эфире Кати не было».