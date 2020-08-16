Фото беременной жены Преснякова возмутило поклонников

Наталья Подольская с подругой улетела отдыхать в Турцию.
В инстаграме она выложила красивую фотографию — синее небо, прозрачная вода бассейна, солнечный денек и такое же солнечное настроение у всей компании.
Однако снимок вместо радостных откликов вызвал у подписчиков волну негодования.
Дело в том, что супруга Владимира Преснякова ждет ребенка. На фотографии виден основательно округлившийся живот.
Фолловеры решили, что в таком положении женщина должна обеспечить себе максимальную защиту от коронавируса, который никуда не делся, и по-максимуму ограничить общение с людьми.
А тут курорт, полно отдыхающих и обслуживающего персонала.
«Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился»
В поддержку Подольской одна из подписчиц написала, что в отеле приняты «беспрецедентные» меры безопасности. Также отметили, что именно там же отдыхают Джиган и Оксана Самойлова с семейством.
«Самойлова Оксанка со своей бандой тоже там».
Как ранее писал «Рамблер», несколько дней назад СМИ сообщили, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова станут родителями. Об этом уже давно подозревали их поклонники.