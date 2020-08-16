Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Фотография беременной Подольской вызвала негодование в сети 

Ирина Лебедева и ещё 3 39 минут назад
Фото беременной жены Преснякова возмутило поклонников
Фото: РИА Новости
Наталья Подольская с подругой улетела отдыхать в Турцию.
В инстаграме она выложила красивую фотографию — синее небо, прозрачная вода бассейна, солнечный денек и такое же солнечное настроение у всей компании.
Однако снимок вместо радостных откликов вызвал у подписчиков волну негодования.
Дело в том, что супруга Владимира Преснякова ждет ребенка. На фотографии виден основательно округлившийся живот.
Фолловеры решили, что в таком положении женщина должна обеспечить себе максимальную защиту от коронавируса, который никуда не делся, и по-максимуму ограничить общение с людьми.
А тут курорт, полно отдыхающих и обслуживающего персонала.

«Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился»

В поддержку Подольской одна из подписчиц написала, что в отеле приняты «беспрецедентные» меры безопасности. Также отметили, что именно там же отдыхают Джиган и Оксана Самойлова с семейством.

«Самойлова Оксанка со своей бандой тоже там».

Как ранее писал «Рамблер», несколько дней назад СМИ сообщили, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова станут родителями. Об этом уже давно подозревали их поклонники.
Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
Комментарии 9
Шоу-бизнес , Другое , Оксана Самойлова , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
Видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
К «короне» прибывает свита
00:57
К «короне» прибывает свита
Общество
Появились новые подробности гибели Виктора Цоя
01:12
Появились новые подробности гибели Виктора Цоя
Шоу-бизнес Происшествия
Колонну автобусов заметили на пути к Минску
00:29
Колонну автобусов заметили на пути к Минску
В мире
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение