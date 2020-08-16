Фото беременной жены Преснякова возмутило поклонников

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В инстаграме она выложила красивую фотографию — синее небо, прозрачная вода бассейна, солнечный денек и такое же солнечное настроение у всей компании.

Однако снимок вместо радостных откликов вызвал у подписчиков волну негодования.

Дело в том, что супруга Владимира Преснякова ждет ребенка. На фотографии виден основательно округлившийся живот.

Фолловеры решили, что в таком положении женщина должна обеспечить себе максимальную защиту от коронавируса, который никуда не делся, и по-максимуму ограничить общение с людьми.

А тут курорт, полно отдыхающих и обслуживающего персонала.

«Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился»

В поддержку Подольской одна из подписчиц написала, что в отеле приняты «беспрецедентные» меры безопасности. Также отметили, что именно там же отдыхают Джиган и Оксана Самойлова с семейством.