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Фото беременной жены Преснякова на отдыхе возмутило поклонников 

News.ru и ещё 1 6 минут назад
Фото беременной жены Преснякова возмутило поклонников
Фото: globallookpress.com
Снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвало волну негодования у пользователей. Жена Владимира Преснякова опубликовала снимок с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми.

Открыли Турцию и мы, конечно, ломанулись, — подписала фото Подольская.

Несмотря на яркое, солнечное и жизнерадостное настроение, которое передаёт фотография, у пользователей она вызвала совершенно противоположную реакцию. Подольской напомнили, что сейчас в мире пандемия коронавируса, что здоровье жены артиста в этом положении наиболее уязвимо.
Певицу призвали позаботиться о будущем ребёнке, уж если она совсем не думает о себе. «То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился», «Как вы можете? Странно, что вы совсем не заботитесь о себе», возмущались пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Подольская скоро снова станет мамой. У артистки и её супруга, музыканта Владимира Преснякова-младшего, уже есть общий сын восьми лет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Турция
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