«Я в раю»: Басков показал нескромное фото 

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Николай Басков отдыхает в Италии . Как рассказал сам певец в сторис инстаграма, он «заслужил несколько дней отдыха» в спокойном, тихом месте.

В микроблоге же Золотой голос России выложил весьма странную фотографию.

Басков запечатлел собственные пол-тела ниже талии, поскольку дело происходит на пляже, то на певце лишь приспущенные свободные купальные шорты.

«Я в раю. мой загар в сторис», — написал Басков в микроблоге.

В микроблоге разгорелось обсуждение представленного на суд зрителей.

«а Вы шалун», «Загар Блондина», «Горячо», — отмечают фолловеры.

Но в целом сходятся на том, что кардинально похудевшему певцу очень хочется похвалиться стройной фигурой.

«ах, уж, этот животик… с ножками.. !», «кто-то отлично похудел».

Как ранее писал «Рамблер», знаменитый певец Николай Басков впервые рассказал подписчикам, с кем делит кровать.

Накануне артист опубликовал в своем Instagram короткий ролик, в котором призвал фанатов познакомиться с его новой подругой.