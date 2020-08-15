«Я в раю»: Басков показал нескромное фото 

Николай Басков отдыхает в Италии. Как рассказал сам певец в сторис инстаграма, он «заслужил несколько дней отдыха» в спокойном, тихом месте.
В микроблоге же Золотой голос России выложил весьма странную фотографию.
Басков запечатлел собственные пол-тела ниже талии, поскольку дело происходит на пляже, то на певце лишь приспущенные свободные купальные шорты.
«Я в раю. мой загар в сторис», — написал Басков в микроблоге.
В микроблоге разгорелось обсуждение представленного на суд зрителей.
«а Вы шалун», «Загар Блондина», «Горячо», — отмечают фолловеры.
Но в целом сходятся на том, что кардинально похудевшему певцу очень хочется похвалиться стройной фигурой.
«ах, уж, этот животик… с ножками.. !», «кто-то отлично похудел».
Как ранее писал «Рамблер», знаменитый певец Николай Басков впервые рассказал подписчикам, с кем делит кровать.
Накануне артист опубликовал в своем Instagram короткий ролик, в котором призвал фанатов познакомиться с его новой подругой.
"Ну, знакомьтесь. Моя Шанель", — написал Николай Басков под роликом, на котором умывается маленький породистый котенок.