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«Я в раю»: Басков показал нескромное фото 

Ирина Лебедева 6 минут назад
«Я в раю»: Басков показал нескромное фото
Фото: Instagram
Николай Басков отдыхает в Италии. Как рассказал сам певец в сторис инстаграма, он «заслужил несколько дней отдыха» в спокойном, тихом месте.
В микроблоге же Золотой голос России выложил весьма странную фотографию.
Басков запечатлел собственные пол-тела ниже талии, поскольку дело происходит на пляже, то на певце лишь приспущенные свободные купальные шорты.

«Я в раю. мой загар в сторис», — написал Басков в микроблоге.

В микроблоге разгорелось обсуждение представленного на суд зрителей.

«а Вы шалун», «Загар Блондина», «Горячо», — отмечают фолловеры.

Но в целом сходятся на том, что кардинально похудевшему певцу очень хочется похвалиться стройной фигурой.

«ах, уж, этот животик… с ножками.. !», «кто-то отлично похудел».

Как ранее писал «Рамблер», знаменитый певец Николай Басков впервые рассказал подписчикам, с кем делит кровать.
Накануне артист опубликовал в своем Instagram короткий ролик, в котором призвал фанатов познакомиться с его новой подругой.
"Ну, знакомьтесь. Моя Шанель", — написал Николай Басков под роликом, на котором умывается маленький породистый котенок.
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Шоу-бизнес , Николай Басков , Италия
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