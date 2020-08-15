В возвращении Малышевой из США увидели опасность для России 

Елена Малышева недавно пожаловалась в Инстаграме, что из-за проблем с перелетами не может приехать домой — сейчас самолеты не летают из США Россию напрямую.

Напомним, теледоктор гостила в Америке у своего сына.

Максим Сурайкин , глава партии «Коммунисты России», убежден, что россиянам нечего делать в Соединенных Штатах, где бушует «американский вариант» коронавируса, — рассказывает

Сурайкин предложил запретить Малышевой въезд на родину, чтобы она не «привезла с собой вторую волну COVID-19».

Тем более, что она, по словам политика, «в душе давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке».

Как сообщал «Рамблер», старший сын Малышевой, Юрий, работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка.

Младший сын, Василий, получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США.