В возвращении Малышевой из США увидели опасность для России 

Елена Малышева недавно пожаловалась в Инстаграме, что из-за проблем с перелетами не может приехать домой — сейчас самолеты не летают из США в Россию напрямую.
Напомним, теледоктор гостила в Америке у своего сына.
Максим Сурайкин, глава партии «Коммунисты России», убежден, что россиянам нечего делать в Соединенных Штатах, где бушует «американский вариант» коронавируса, — рассказывает
Сурайкин предложил запретить Малышевой въезд на родину, чтобы она не «привезла с собой вторую волну COVID-19».
Тем более, что она, по словам политика, «в душе давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке».
Как сообщал «Рамблер», старший сын Малышевой, Юрий, работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка.
Младший сын, Василий, получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США.