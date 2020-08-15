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В возвращении Малышевой из США увидели опасность для России 

Ирина Лебедева 46 минут назад
В возвращении Малышевой из США увидели опасность для России
Фото: РИА Новости
Елена Малышева недавно пожаловалась в Инстаграме, что из-за проблем с перелетами не может приехать домой — сейчас самолеты не летают из США в Россию напрямую.
Напомним, теледоктор гостила в Америке у своего сына.
Максим Сурайкин, глава партии «Коммунисты России», убежден, что россиянам нечего делать в Соединенных Штатах, где бушует «американский вариант» коронавируса, — рассказывает
Сурайкин предложил запретить Малышевой въезд на родину, чтобы она не «привезла с собой вторую волну COVID-19».
Тем более, что она, по словам политика, «в душе давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке».
Как сообщал «Рамблер», старший сын Малышевой, Юрий, работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка.
Младший сын, Василий, получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США.
Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Максим Сурайкин , США
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