Появились первые снимки со свадьбы Бондарчук 

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко заключили брак. Первую фотографию с торжественного мероприятия Бондарчук выложила в инстаграме.
Невеста в красивом но строгом наряде с кружевами, жених — в классическом костюме и при галстуке.
Как сообщила«Экспресс-газета», в Грибоедовском ЗАГСе вместе с парой были только самые близкие.
А отмечать столь важное событие с родными и друзьями предполагается субботним вечером.
В микроблоге Светланы за полчаса уже около 25 тысяч поздравлений. Одной из первых отметилась Яна Рудковская.
«Ура! Мчим к Вам».
С пожеланиями любви и добра оставили комментарии Глюкоза, Алика Смехова, Божена Рынска и многие другие представители светской тусовки.
Фолловеры также радуются за новоиспеченных мужа и жену.
«Тысячу поздравлений, вы очень красивая пара, много-много счастья и взаимопонимания».
Как ранее писал «Рамблер», 51-летняя Светлана Бондарчук состояла в отношениях с 45-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко.
Пара появлялась на светских мероприятиях, а также публиковала общие снимки в соцсетях, демонстрируя теплые чувства.