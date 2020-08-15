Появились первые снимки со свадьбы Бондарчук 

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Светлана Бондарчук и Сергей Харченко заключили брак. Первую фотографию с торжественного мероприятия Бондарчук выложила в инстаграме.

Невеста в красивом но строгом наряде с кружевами, жених — в классическом костюме и при галстуке.

Как сообщила «Экспресс-газета», в Грибоедовском ЗАГСе вместе с парой были только самые близкие.

А отмечать столь важное событие с родными и друзьями предполагается субботним вечером.

В микроблоге Светланы за полчаса уже около 25 тысяч поздравлений. Одной из первых отметилась Яна Рудковская

«Ура! Мчим к Вам».

С пожеланиями любви и добра оставили комментарии Глюкоза, Алика Смехова , Божена Рынска и многие другие представители светской тусовки.

Фолловеры также радуются за новоиспеченных мужа и жену.

«Тысячу поздравлений, вы очень красивая пара, много-много счастья и взаимопонимания».

Как ранее писал «Рамблер», 51-летняя Светлана Бондарчук состояла в отношениях с 45-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко.