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Белоруссия в огне. Главное

«Испортила себя»: в сети осудили новый образ Королевой 

Ирина Лебедева 25 минут назад
«Испортила себя»: в сети осудили новый образ Королевой
Фото: РИА Новости
Наталья Королева вновь экспериментирует с новыми образами.
Только что она демонстрировала поклонникам себя с челочкой, за что была отчаянно раскритикована.
И вот — новая фотография. На сей раз у певицы гладкая прическа на прямой пробор, волосы прилизаны.
Зато брови по последней моде — широкие и лохматые. Овал лица непривычно вытянут и ни одной морщинки.

«Натусёк! Нельзя быть такой Красивой», — отреагировал Винокур.

Однако юморист остался почти в одиночестве — подавляющее большинство подписчиков были в шоке от изменившейся Королевой.

«Была лучше. Красавица была. А сейчас, как все», «Неужели это Наташа? Испортила себя. Прежняя красота лучше была. А эти мохнатые брови, просто ужасные. Наташа, вернись прежней. Ужааааассссс».

Как ранее сообщал «Рамблер», дизайнер Татьяна Крыгина рассказала в своем инстаграме, что Королева и ее муж стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко помогли собрать 2,4 миллиона долларов на лечение годовалой Анны Новожиловой от спинальной мышечной атрофии (СМА).
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наталья Королева
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