«Испортила себя»: в сети осудили новый образ Королевой 

Наталья Королева вновь экспериментирует с новыми образами.
Только что она демонстрировала поклонникам себя с челочкой, за что была отчаянно раскритикована.
И вот — новая фотография. На сей раз у певицы гладкая прическа на прямой пробор, волосы прилизаны.
Зато брови по последней моде — широкие и лохматые. Овал лица непривычно вытянут и ни одной морщинки.
«Натусёк! Нельзя быть такой Красивой», — отреагировал Винокур.
Однако юморист остался почти в одиночестве — подавляющее большинство подписчиков были в шоке от изменившейся Королевой.
«Была лучше. Красавица была. А сейчас, как все», «Неужели это Наташа? Испортила себя. Прежняя красота лучше была. А эти мохнатые брови, просто ужасные. Наташа, вернись прежней. Ужааааассссс».
Как ранее сообщал «Рамблер», дизайнер Татьяна Крыгина рассказала в своем инстаграме, что Королева и ее муж стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко помогли собрать 2,4 миллиона долларов на лечение годовалой Анны Новожиловой от спинальной мышечной атрофии (СМА).