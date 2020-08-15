«Испортила себя»: в сети осудили новый образ Королевой 

Только что она демонстрировала поклонникам себя с челочкой, за что была отчаянно раскритикована.

И вот — новая фотография. На сей раз у певицы гладкая прическа на прямой пробор, волосы прилизаны.

Зато брови по последней моде — широкие и лохматые. Овал лица непривычно вытянут и ни одной морщинки.

«Натусёк! Нельзя быть такой Красивой», — отреагировал Винокур.

Однако юморист остался почти в одиночестве — подавляющее большинство подписчиков были в шоке от изменившейся Королевой.