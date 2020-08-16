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Брэд Питт пожаловался на «пострадавших от развода» детей 

Мир24 и ещё 2 38 минут назад
Брэд Питт пожаловался на «пострадавших от развода» детей
Фото: «Мир 24»
Анджелина Джоли 7 августа подала в суд Лос-Анджелеса ходатайство об отстранении судьи Джона У. Одеркирка от бракоразводного процесса с Питтом. Одеркирк был нанят Питтом и Джоли в 2017 году, чтобы наблюдать за их разводом в частном порядке. Судья заявление актрисы не комментировал.
Команда юристов Питта ответила от его лица, что это «тонко завуалированная попытка Джоли отсрочить решение суда по вопросу опеки в этом деле». Заседание назначено на октябрь, пишет журнал People.

«К сожалению, лица, пострадавшие больше всего от тактического выпада Джоли, — это собственные дети сторон, которые по-прежнему лишены окончательного решения вопроса опеки», — говорится в документах.

В доказательство тому, инсайдеры британской The Sun заявили, что дети звездной пары с 2016 года не виделись с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. Мать Брэда Джейн отмечала свое 80-летие в дорогом пляжном доме своего сына без шумной компании внуков. А раньше, до развода, все шестеро навещали стариков.
У Питтов огромный задний двор, зимой дети катались на санках, а летом разводили костры, устраивая пикники. Отец Брэда Уильям назвал в честь внуков улицы и кварталы в жилом комплексе, который он разработал в их честь. Но все изменилось в 2016 году, Джоли перестала пускать детей к родителям Питта.

«Джейн и Энджи никогда по-настоящему не сходились во взглядах. Джейн — христианка-консерватор, неприемлющая однополые браки, Анджелина — либералка, которая встречалась с женщинами, так что это никогда не могло бы примирить их», — рассказал инсайдер.

Он добавил, что разрыв между Джейн и Анджелиной начался после того, как мама Брэда написала письмо в местную газету, в котором высказала свои взгляды против однополых браков.
44-летняя Джоли и 56-летний Питт были парой в течение 12 лет и состояли в браке в течение двух лет, пока Джоли не подала на развод в 2016 году. В браке пара воспитывала шестерых детей. Опека над ними стала одним из спорных пунктов в ходе развода.
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Шоу-бизнес , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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