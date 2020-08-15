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Белоруссия в огне. Главное

«Ребята, останьтесь в живых!» Арбенина обратилась к белорусам 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Арбенина: «Ребята, останьтесь в живых!»
Фото: Instagram
Корни лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбенины — в Белоруссии.
Поэтому она особенно близко к сердцу принимает события в этой охваченной протестным движением стране.
Диана публикует в социальной сети уже не первый пост в поддержку белорусского народа, а сегодня разместила в инстаграме видеообращение.
Арбенина объяснила, почему ей так близки проблемы республики.

«Как человек, рожденный в 1974 году в городе Воложин Минской области, как человек, любимый отец которого живет в Минске, любимая сестра, тетя, внучки, племянницы живут в Жодино, человек, детство которого прошло в Борисове, считаю своим долгом, как белоруска, поддержать белорусский народ».

Диана убеждена, что белорусы всегда были добрым, щедрым, интеллигентным, а главное — мягким народом.

«У меня обливается сердце кровью, когда я вижу в новостях, что в моем любимом городе Минск тела погибших. Самое главное, ребята — останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Будьте аккуратны, берегите себя, берегите друг друга в эти дни».

Фолловеры поддержали Арбенину.

«Подписываюсь под каждым словом! Душа реагирует болью на события в Беларуси! Мира и добра им!», «Очень корректно и по делу. Присоединяюсь от всего сердца к сказанному».

Как сообщал «Рамблер», певица Диана Арбенина прокомментировала ДТП с участием Михаила Ефремова.
Арбенина призвала осуждающих Ефремова людей не зарекаться от сумы и от тюрьмы и признаться себе, что они и сами не без греха.
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Диана Арбенина , Воложин
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