Петросян пожаловался на отсутствие концертов 

«Актеры эстрады очень озадачены отсутствием концертов. Не знаю, как в других жанрах, а юмор, как спорт, требует ежедневных тренировок. Раньше я говорил, что если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели-десяти дней. Если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев. У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят!»