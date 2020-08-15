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Белоруссия в огне. Главное

Петросян пожаловался на отсутствие концертов 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Петросян пожаловался на отсутствие концертов
Фото: Instagram
Вынужденный «отпуск» Евгения Петросяна затянулся почти на полгода.
В инстаграме юморист написал, что лишен возможности выступать перед публикой.

«Актеры эстрады очень озадачены отсутствием концертов. Не знаю, как в других жанрах, а юмор, как спорт, требует ежедневных тренировок. Раньше я говорил, что если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели-десяти дней. Если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев. У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят!»

Петросян задает логичный вопрос: почему при снятии карантинных мер нет грамотно разработанного общего подхода.

«Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет? Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется?»

Подписчики согласились со словами юмориста. В комментариях отметился и коллега по цеху, Самвел Аракелов, также пострадавший от карантинных мер.

«Дорогой, уважаемый Евгений Ваганович, я певец, пою как на публичных, так и на частных мероприятиях, и эта проблема коснулась и меня и всех моих коллег, и конца и края этому кошмару не видно!»

Как ранее писал «Рамблер», юморист Евгений Петросян посетил клинику, где ему сделали омолаживающий массаж и проверили его растяжку.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Евгений Петросян
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