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Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой 

Ирина Лебедева 12 минут назад
Глызин указал виновного в смерти Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Валентина Легкоступова скончалась, не выходя из комы. Как сообщали СМИ, у нее была пробита голова, а также имелись гематомы на теле.
Алексей Глызин считает, что в смерти звезды виноват ее новоявленный супруг, яхтсмен Юрий Фирсов.

«Это какая-то дикость! Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это все глупости. Это вопиющая несправедливость», — цитирует слова Глызина РЕН ТВ.

Как ранее писал «Рамблер», Певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 года 14 августа. В июле она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова.
Шоу-бизнес , Алексей Глызин , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , РЕН ТВ
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