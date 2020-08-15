Глызин указал виновного в смерти Легкоступовой

Валентина Легкоступова скончалась, не выходя из комы. Как сообщали СМИ, у нее была пробита голова, а также имелись гематомы на теле.
Алексей Глызин считает, что в смерти звезды виноват ее новоявленный супруг, яхтсмен Юрий Фирсов.
«Это какая-то дикость! Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это все глупости. Это вопиющая несправедливость», — цитирует слова Глызина РЕН ТВ.
Как ранее писал «Рамблер», Певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 года 14 августа. В июле она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова.