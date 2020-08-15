Сафронов раскрыл свои ежемесячные траты

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Никас Сафронов — живописец с мировым именем и, соответственно, с высокими доходами.

Однако лично на себя художник тратит не особенно много.

Серьезные суммы Сафронов переводит на благотворительность, а также на помощь родственникам.

«Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — цитирует его слова РИА Новости.

Художник выставляет свои произведения в картинных галереях многих стран, что приносит хороший заработок.

В этом году из-за пандемии поездки по миру не состоялись.

Тем не менее, Сафронов сохранил весь коллектив своих сотрудников.

«Я не уволил за время пандемии никого из своих сотрудников. Я их поддерживаю финансами», — сказал художник.