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Никас Сафронов: «Могу потратить в месяц миллион, два, пять» 

Ирина Лебедева 57 минут назад
Сафронов раскрыл свои ежемесячные траты
Фото: Instagram
Никас Сафронов — живописец с мировым именем и, соответственно, с высокими доходами.
Однако лично на себя художник тратит не особенно много.
Серьезные суммы Сафронов переводит на благотворительность, а также на помощь родственникам.

«Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — цитирует его слова РИА Новости.

Художник выставляет свои произведения в картинных галереях многих стран, что приносит хороший заработок.
В этом году из-за пандемии поездки по миру не состоялись.
Тем не менее, Сафронов сохранил весь коллектив своих сотрудников.

«Я не уволил за время пандемии никого из своих сотрудников. Я их поддерживаю финансами», — сказал художник.

Как ранее писал «Рамблер», художник Никас Сафронов заявил, что ни один из популярных российских артистов не находится на грани нищеты, поэтому жаловаться на свое положение они не должны.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , РИА Новости
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