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«Это какой-то бред»: певица Семенова о неожиданной смерти Легкоступовой 

ТК «Звезда» 3 часа назад
«Это какой-то бред»: Семенова о смерти Легкоступовой
Фото: ТАСС
По словам артистки, исполнительница так и не смогла полностью реализовать себя в творческом плане.
Российская певица Екатерина Семенова прокомментировала «Звезде» сообщения о смерти советской исполнительницы Валентины Легкоступовой.
По словам артистки, Валентина была очень талантливой, однако, основная масса народа этого так и не услышала.

«Она была очень светлым, талантливым и добрым человеком. И то, что произошло, это какой-то бред», — отметила Семенова.

Она подчеркнула, что они с Легкоступовой не были подругами, скорее приятными знакомыми.

«Мы встречались с 86 года с ней на гастролях, на каких-то съемках. Я про ее личную жизнь практически ничего не знала», — заявила Семенова.

По словам исполнительницы, Легкоступова действительно была одаренным человеком.

«Очень талантливая певица. Однако сказать, что она полностью реализовалась просто нельзя. Очень жалко, что основная масса народа этого так и не услышала» — подытожила певица.

Напомним, певица, исполнительница знаменитого хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни в пятницу, 14 августа. Легкоступова в свои последние дни находилась в больнице в тяжелом состоянии. Дочь 6 августа отвезла ее в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ночь с 7 на 8 августа певица почувствовала себя хуже и позже впала в кому.
ТК «Звезда»: последние новости
«Это какой-то бред»: певица Семенова о неожиданной смерти Легкоступовой «Это какой-то бред»: певица Семенова о неожиданной смерти Легкоступовой Наталья Штурм рассказала, что привело к трагедии с Легкоступовой Наталья Штурм рассказала, что привело к трагедии с Легкоступовой СМИ: исполнительницу хита «Ягода-Малина» Легкоступову нашли с пробитой головой СМИ: исполнительницу хита «Ягода-Малина» Легкоступову нашли с пробитой головой
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Шоу-бизнес , Екатерина Семенова
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